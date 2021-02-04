Мозаичное панно отреставрировали в многофункциональном комплексе "Щелковский" в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Реставрация исторического декоративного панно завершилась в многофункциональном комплексе "Щелковский" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе группы компаний "Киевская площадь".

"В МФК "Щелковский", входящем в группу компаний "Киевская площадь", состоялось открытие отреставрированной мозаики Юрия Королева "Моя Родина". После завершения реставрационных и монтажных работ на панно, украшающее сегодня одну из стен многофункционального комплекса "Щелковский", установили специальное стекло, защищающее смальтовую мозаику от влажности и перепада температур. Декоративное панно "Моя Родина" воплотило национальные фольклорные, сказочные и реалистические мотивы, характерные для монументального искусства начала 70-х годов XX века", - сообщили в пресс-службе.

К началу реконструкции вокзала панно, созданное в 1972 году и располагавшееся в зале ожидания, утратило около 3 тыс. декоративных элементов, а некоторые его части были скрыты мраморными плитами. Специалисты демонтировали 192 бетонных блока и панелей разного размера с закрепленными на лицевой поверхности цветными камнями, смальтой, керамической плиткой и другими материалами. Заменили все недостающие фрагменты, используя аутентичные золотые смальту и камни, а также выполненные на заказ современные материалы, отметили в компании.

Работы проводили в соответствии с авторской методикой создания мозаики: непрозрачные камни и керамика крепилась на серый цемент, а прозрачные стеклянные фрагменты зеленого, синего и голубого цвета - на белый цемент и гипс, что сохранило яркий авторский рисунок.

Многофункциональный комплекс (МФК) "Щелковский" открыли 29 октября 2020 года. Его отличительная особенность - расположение пассажирских перронов на крыше комплекса, что позволяет разделить транспортные и пассажирские потоки. Площадь МФК превышает 150 тыс. кв м., в нем расположены магазины, рестораны, многозальный кинотеатр, семейный парк активного отдыха. Комплекс построен на месте одноименного автовокзала, вошедшего в портфель активов холдинга в 2017 году.