Реконструкцию трех центров амбулаторной онкопомощи в Москве завершат в 2021 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены завершить реконструкцию трех центров оказания амбулаторной помощи людям с онкологическими заболеваниями в 2021 году, также в городе заработает система персональных помощников таким пациентам. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы приступили к <...> реконструкции в трех центрах (амбулаторной онкопомощи - прим. ТАСС) одновременно. Они все будут построены в этом году", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра центра амбулаторной онкологической помощи больницы № 40 в районе Зюзино.

Мэр пояснил, что посещает один из таких центров, где оказывается весь спектр услуг - от первичного исследования до оказания медпомощи, сопровождения пациентов и направления их в стационар.

Центры амбулаторной онкопомощи созданы на базе шести московских онкологических стационаров. По словам Собянина, не все из этих центров находятся в хорошем состоянии, в связи с чем и было принято решение об их реконструкции.

О системе

"Еще один проект, который мы запускаем в этом году, - это персональные помощники онкологическим больным. Что происходило раньше? Больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельную возможность записаться в стационар, <...> затем снова возвращаться в поликлиническое обслуживание, все должен делать сам. <...> Система персональных помощников в корне меняет эту ситуацию", - отметил Собянин, пояснив, что персональные помощники будут вести пациента "по всем цепочкам оказания онкологической помощи".

Эксперимент по внедрению системы персональных помощников ранее был проведен в нескольких округах Москвы.

"Сегодня мной было принято решение о распространении этого эксперимента на всю территорию Москвы", - заявил Собянин.

Мэр города добавил, что в прошлом году объем стационарной помощи онкологическим больным в Москве увеличился более чем на треть.

О центрах

В центре в районе Зюзино будет размещено консультативно-диагностическое отделение, отделение эндоскопии, малая операционная, дневной стационар для химиотерапии. Это учреждение станет крупнейшим в Москве. Медпомощь здесь смогут получить жители Южного и Юго-Западного административных округов, население которых превышает 3,3 млн человек. Реконструкция центра началась в июле 2020 года.

В текущем году планируют завершить реконструкцию амбулаторных центров при больницах № 1, имени Боткина и № 40.

В конце 2019 года Собянин утвердил новый стандарт онкологической помощи населению Москвы, в рамках которого были созданы многопрофильные онкоцентры.