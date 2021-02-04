Дни российской науки пройдут на ВДНХ в Москве с 6 по 10 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тематическая программа, посвященная Дню российской науки, пройдет на ВДНХ с 6 по 10 февраля. В течение пяти дней в музеях, а также на онлайн-площадках главной выставки страны и ее резидентов пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, квесты и викторины, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"С 6 по 10 февраля на ВДНХ пройдет тематическая программа, посвященная Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. В центре "Космонавтика и авиация" откроется серия бесплатных тематических туров "Химия и космос". На экскурсии гости смогут познакомиться с занимательными научными фактами, по-новому взглянуть на периодическую таблицу Менделеева и узнать о космическом происхождении некоторых ее элементов. Кроме того, 6 февраля в 16:00 в конгресс-зале павильона "Космос" посетители смогут посмотреть фантастический триллер "Спутник", премьера которого состоялась в 2020 году", - говорится в сообщении.

В 17:00 7 февраля в лектории "Кулибин про" пройдет лекция популяризатора космонавтики Дениса Прудника, который поговорит с участниками об исследованиях и разработках, связывающих Арктику и космос. А 8 февраля на страницах центра "Космонавтика и авиация" и ВДНХ в Instagram пользователей ждет интерактивная викторина (в разделе "Истории"). Им предстоит ответить на пять видеовопросов в формате "Правда или ложь", проверить свои знания о науках, связанных с космонавтикой. Видеоверсия экскурсий будет доступна 8 февраля на сайте и страницах центра в соцсетях.

"Специально к празднику павильон "Книги" организовал в своей экспозиции зону, посвященную научно-популярной литературе. Например, здесь можно будет почитать такие работы, как "Страх физики. Сферический конь в вакууме" Лоуренса Краусса, "Восстание машин отменяется" Дэвида Минделла, "Таинственный геном человека" Фрэнка Райана и многие другие. 6 и 7 февраля Центр славянской письменности "Слово" приготовил для посетителей увлекательный квест о естественных науках. Каждый желающий сможет ответить на пять вопросов из области химии, физики и биологии. Квест будет интересен не только ученикам средней и старшей школы, но и взрослым, которые хотели бы освежить свои научные познания", - добавили в пресс-службе.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.