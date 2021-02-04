Число пользователей каршеринга в Москве превысило 1 млн

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество пользователей сервиса краткосрочной аренды автомобилей в столице превысило миллион человек. Об этом сообщил в четверг на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пять лет назад в Москве заработал каршеринг. <…> В 2015-м было доступно всего 350 машин, зарегистрировано около 30 тыс. водителей. Сегодня в сервисе более 25 тыс. машин и более 1 млн постоянных пользователей", - написал мэр.

Он добавил, что столичные власти планируют и в дальнейшем поддерживать частные московские компании каршеринга, выдавать субсидии на обновление парка. Москва также заинтересована в появлении в прокате электромобилей российского производства.

Организовать каршеринг в столице мэр поручил в 2014 году. 10 сентября 2015 года началась работа этого сервиса, который получил поддержку столичных властей.