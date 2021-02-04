Лошади из Московского зоопарка завоевали призовые места на международном конкурсе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Лошади вятской породы из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка заняли призовые места в виртуальной выставке "Краса аборигенов" в рамках международного конкурса "Иппосфера". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

"Наша молодая лошадка вятской породы - Диадема - стала лучшей в классе "юниоры". Заняла 1-е место. Вторая кобылка - Голубика - заняла 3-е место", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспертное жюри конкурса оценивают экстерьерные параметры, качество движений, типичность, работоспособность и промеры лошади.

Диадема и Голубика родились весной 2018 года в природном парке "Олений" в Липецкой области. "Когда их привезли к нам, Голубика была более пугливой и настороженной. Диадема вела себя гораздо спокойнее, более доверительно относилась к людям. Сейчас обе лошадки хорошо контактируют с сотрудниками, однако Голубика остается более своенравной лошадкой", - отмечается в материале.

Московский зоопарк теперь будет готовить лошадей вятской породы к следующим выставкам. Кроме того, планируется породное разведение этих лошадей.