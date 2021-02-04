Собянин: объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос более чем на треть

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Объем стационарной помощи онкологическим больным вырос более чем на треть в Москве за время пандемии. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Весной была дискуссия, что будет с онкологическими больными: все больницы позакрывают, онкологические больные не получат необходимую помощь и так далее. Ничего этого не произошло. Наоборот, количество помещений в стационар онкобольных, оказание стационарной помощи не уменьшилось, а увеличилось более чем на треть", - сказал Собянин.

Он отметил, что объем стационарной помощи онкобольным удалось увеличить благодаря решению в 2019 году о создании шести онкологических центров, а также за счет выстроенной логистики для оказания помощи больным. Кроме этого, в Москве за прошедшие годы были закуплены сотни единиц современного оборудования.

По его словам, в столице строятся четыре корпуса для оказания помощи онкобольным, летом 2021 года завершится реконструкция трех центров оказания амбулаторной помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Собянин добавил, что в этом году на всю Москву распространится эксперимент по внедрению системы персональных помощников онкологическим больным.