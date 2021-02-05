В Москве в пятницу прогнозируют до 11 градусов мороза

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 11 до 9 градусов мороза, ночью температура опустится до 17 градусов ниже нуля.

В Подмосковье термометры покажут от 14 до девяти градусов ниже нуля, в ночные часы возможны заморозки до 20 градусов мороза.

Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе будет около 740 мм ртутного столба.