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Автосервис загорелся на севере Москвы

По данным источника в экстренных службах, пожару присвоили повышенный ранг

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Ильменском проезде горит автосервис, возгоранию присвоен повышенный ранг. Площадь пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.

На место направлены значительные силы пожарных. Движение по Ильменскому проезду перекрыто.

В здании находятся 10 газовых баллонов, пожарные в целях безопасности выведены наружу.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. По данным главка, горит одноэтажное здание автосервиса площадью 4 800 кв. метров, площадь возгорания устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

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