Автосервис загорелся на севере Москвы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"В Ильменском проезде горит автосервис, возгоранию присвоен повышенный ранг. Площадь пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.
На место направлены значительные силы пожарных. Движение по Ильменскому проезду перекрыто.
В здании находятся 10 газовых баллонов, пожарные в целях безопасности выведены наружу.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. По данным главка, горит одноэтажное здание автосервиса площадью 4 800 кв. метров, площадь возгорания устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.