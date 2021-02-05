Московская система профнавигации может вернуться к обычному режиму работы в 2021 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что московская система профнавигации вернется к обычному режиму работы в 2021 году. Об этом он сообщил в пятницу в своем личном блоге.

"Уверен, что в новом году московская система профнавигации вернется в обычный режим работы. Но и опыт онлайн-программ тоже пригодится. Благодаря им правильный выбор профессионального пути смогут сделать еще больше молодых людей. А это - половина успеха в жизни", - написал мэр.

По его словам, одной из заметных тенденций последних лет стало бурное развитие системы профессиональной навигации для школьников и студентов. Детские технопарки, бизнес-уикенды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью у молодежи.

"Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло", - написал мэр.

Он добавил, что к концу 2019 года года в Москве работали уже 17 детских технопарков - площадок для технического творчества детей и подростков от 7 до 17 лет. В начале 2020 г. был открыт еще один технопарк. Более того в период пандемии не закрылся ни один технопарк. Программы ушли в онлайн, а их участниками стали порядка 40 тыс. ребят.

"Летом и в начале осени, когда эпидемиологическая ситуация позволила смягчить ограничения, многие технопарки на время возобновили обычные занятия - с соблюдением масочного режима. По итогам учебного года 128 слушателей получили дополнительные баллы к ЕГЭ, а 170 школьников стали победителями крупнейших олимпиад и конкурсов технического творчества, включая олимпиаду НТИ, Московскую предпрофессиональную олимпиаду школьников, Всероссийский конкурс космических проектов "Лунная Одиссея", хакатон виртуальной и дополненной реальности, инженерный конкурс "Инженер - профессия будущего", "Архимед", Worldskills Russia Junior, Junior Composite Battle и множество других", - написал мэр.