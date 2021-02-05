Строительство развязки СВХ с проспектом Мира будет завершено в 2022 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) вступило в завершающую стадию. На пересечении хорды с проспектом Мира (Ярославским шоссе) заканчивается строительство одной из крупнейших развязок новой магистрали. Участок могут ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом в пятницу сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре хода работ по строительству транспортной развязки.

По словам мэра Москвы, Северо-Восточная хорда является одним из самых крупных дорожных объектов города за всю его историю. Собянин добавил, что большую часть дорожной сети построили, остался ключевой объект - соединение Дмитровки и Ярославки, развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, которая представляет собой огромное количество эстакад - только здесь, на развязке шести эстакад, гигантских, огромных.

Он отметил, что строительство объекта может быть завершено в 2022 году, тем самым соединив разрозненные части СВХ. Собянин подчеркнул, что стройка сложнейшая, Москва получит первоклассную бессветофорную магистраль.

Хорда проходит через 26 районов столицы от Бусиновской развязки до Некрасовки, соединяя новую дорогу на Санкт-Петербург и будущую дорогу на Казань. Мэр заключил, что хорда улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке Москвы, на самых загруженных магистралях.

Новая магистраль

Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира началось в 2019 году. Многоуровневое искусственное сооружение обеспечит движение (без светофоров) автотранспорта по двум крупнейшим магистралям - Северо-Восточной хорде и Ярославскому шоссе.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что благодаря распределению транспортных потоков снизится нагрузка на северо-восточный участок МКАД, Ярославское шоссе и Енисейскую улицу. Транспортное обслуживание свыше 350 тыс. жителей близлежащих районов Свиблово, Ростокино, Ярославский, Метрогородок и Богородское будет улучшено.

В рамках проекта построят несколько крупных эстакад. В частности, для обеспечения движения по основному ходу СВХ над путями Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) и проспектом Мира возведут две шестиполосные эстакады длиной 702 м и 460 м соответственно.

В пресс-службе также отметили, что еще четыре эстакады обеспечат съезды с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра и основного хода СВХ на Ярославское шоссе в сторону области. Также будет проведена реконструкция дублера Ярославского шоссе и уширение боковых проездов вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос.

Для пешеходов модернизируют два подземных перехода, а для снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы в районе станции МЦК "Ростокино" установят защитные экраны. В рамках благоустройства прилегающей территории запланировано устройство 7,1 га газонов, высадка 524 кустарников и 32 деревьев. Также планируется переустройство 108 км инженерных коммуникаций и строительство очистного сооружения.

Сейчас готовность транспортной развязки на пересечении СВХ с проспектом Мира составляет 76%. Строительство планируется завершить в 2022 году одновременно со сдачей участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе, который находится в активной стадии строительства.