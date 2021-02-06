В Москве с начала зимнего сезона выпало почти 70% годовой нормы снега

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Почти 70% годовой нормы снега, или более 100 см, выпало в Москве с начала зимнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве с начала зимнего сезона выпало более 100 см снега - это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 см. Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым снежным оказался январь - выпало 56 см осадков. Для сравнения: в январе 2016 года снега выпало почти вдвое больше - 114 см, в 2017 году - около 70 см, а в 2018 и 2019 годах - свыше 60 см.

С начала зимнего сезона специалисты зафиксировали 29 переходов температуры через ноль - от положительных значений к отрицательным. 12 заморозков пришлось на ноябрь. Специалисты метеослужбы следят за осадками, скоростью и направлением ветра при помощи ультразвуковых датчиков, а высоту выпавшего снега измеряют специальными лазерными лучами. Во время сильных снегопадов это делают каждые 20 минут.

"Информацию о количестве осадков передают 39 автоматических дорожных станций и 45 метеодатчиков. Все они расположены вблизи основных столичных магистралей. Сводки поступают каждые три часа. На основе этих данных за 2020 год синоптики подготовили 128 тыс. прогнозов для коммунальных служб", - добавляется в материале.