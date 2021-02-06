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В метро Москвы пассажиропоток превысил 6 млн человек в сутки

Это рекордный показатель с начала октября 2020 года
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток в метро Москвы достиг 6,05 млн человек за сутки, что является рекордным показателем с октября 2020 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Жизнь возвращается в привычное русло! Мы видим это по пассажиропотоку: вчера в метро он достиг 6,05 млн человек - самая большая цифра с начала октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиропоток метро восстановился на 73% в сравнении с аналогичным днем в прошлом году.

Жителей Москвы также призвали не забывать о безопасности - носить маски, перчатки в транспорте и других общественных местах.

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