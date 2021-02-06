В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за низкой температуры с 7 по 9 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Оранжевый" уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами объявлен в Москве на период с 7 по 9 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Очень низкая температура. Период предупреждения с 20 ч 07 февраля до 20 ч 09 февраля. Аномально холодная погода", - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в период до 11:00 8 февраля в столице ожидается гололедица.

"Оранжевый" уровень погодной опасности является четвертым из пяти возможных уровней степени интенсивности опасных явлений. При нем имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Кроме Москвы, "оранжевый" уровень опасности на эти даты объявлен и в других регионах Центрального федерального округа - в Московской, Владимирской, Калужской, Костромской, Рязанской и других областях.