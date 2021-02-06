Власти Москвы окажут помощь всем пострадавшим в результате пожара в поселке Мосрентген

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Жители поселка Мосрентген в Новой Москве, которые пострадали при пожаре в жилом доме, получат помощь от городских властей.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Трагедия - пожар в жилом доме поселка Мосрентген. Пожарные спасли из огня нескольких человек, они сейчас под присмотром медиков. Всем пострадавшим окажем помощь", - написал мэр.

По его словам, специалисты "пристально разбираются" в том, что стало причиной ЧП. "Глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавил мэр.

В субботу днем в доме №31 в поселке Мосрентген произошел пожар: горели квартира на втором этаже на площади 25 кв. м и балконы с 3-го по 9-й этаж. По последним данным МЧС, в результате происшествия пострадали 14 человек, три человека (в том числе двое детей) погибли. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, причиной пожара в жилом доме в Новой Москве могла стать неисправность электропроводки.