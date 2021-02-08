До 14 градусов мороза и местами небольшой снег ожидаются в Москве 8 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица ожидают жителей Москвы в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 12 до 14 градусов мороза, ночью температура составит 25-27 градусов ниже нуля.

В Подмосковье днем будет от 12 до 17 градусов мороза, ночью температура может опуститься до 30 градусов ниже нуля.

Скорость западного и северо-западного ветра 2-7 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.

В связи с очень низкой температурой в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности до полудня вторника. Желтый уровень опасности из-за гололедицы действует до ночи понедельника.