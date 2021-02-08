В Москве молодожены смогут пожениться на необычных площадках в День России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Впервые столичные молодожены смогут пожениться на необычных площадках Москвы в День России. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Впервые торжественные церемонии бракосочетания в праздничный день, День России, будут проходить не только в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках столицы. Можно с уверенностью сказать, что популярность площадок только возрастает. Именно поэтому было принято решение провести торжественные церемонии в День России в том числе в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal. Кроме того, в этот день дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать с 09:00 до 20:00 - на два часа дольше обычного", - отмечается в сообщении.

Зарегистрировать брак в День России можно будет во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, а также в Шипиловском отделе ЗАГС.

Подать заявление о регистрации брака в Москве можно онлайн - через портал mos.ru и единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

В 2020 году бракосочетания в День России проходили в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС. Больше всего браков в этот день было зарегистрировано в 2010 году - более 250.