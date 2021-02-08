Более 90 км новых путей проложат в Центральном транспортном узле в 2021 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 92 км новых путей проложат в 2021 году в Центральном транспортном узле (ЦТУ). Об этом сообщил ТАСС в понедельник начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков.

"Ремонтно-путевая кампания будет проводиться параллельно с работами по развитию Центрального транспортного узла, которое предусматривает строительство дополнительных путей и остановочных пунктов. Всего в ЦТУ в 2021 году будет проложено 91,7 км нового пути", - сказал Глазков.

Ранее он сообщал, что объем инвестиций на развитие Центрального транспортного узла в 2021 году превышает 100 млрд рублей. Московская железная дорога году продолжит реализацию проектов по развитию ЦТУ, в числе которых Московские центральные диаметры, реконструкция и строительство новых станций, модернизация железнодорожной инфраструктуры. В 2020 году на развитие Центрального транспортного узла было выделено 96 млрд рублей.

Ремонт путей

Кроме того, в 2021 году на Московской железной дороге планируется отремонтировать 390,7 км пути, а также уложить 372 стрелочных перевода. Наиболее протяженные участки (от 7 до 17 км), где будет проводиться капитальный ремонт пути: Кораблино - Ряжск (Рязанская область); Воскресенск - Шиферная - Пески, Овражки - Гжель, Румянцево - Чисмена, Можайск - Бородино - Уваровка, Дмитров - Каналстрой - Вербилки, Москва-Бутырская - Лобня, Москва-Товарная-Курская - Люблино-Сортировочное (Москва и Московская область); Охочевка - Щигры, Мордвес - Венево (Тульская область).

"На МЦД будет отремонтировано 34,7 км пути. Железнодорожники разрабатывают технологические "окна", чтобы работы минимально возможно отражались на графике движения пассажирских и пригородных поездов. По сравнению с предыдущим годом на 14% увеличится объем ремонтных работ, выполняемых по технологии "закрытый перегон", что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени. Движение поездов организовывается по соседним путям в реверсивном режиме", - уточнили в пресс-службе МЖД.

Там добавили, что для укладки путей будут задействованы новые виды техники, в частности укладочные краны грузоподъемностью 25 тонн. Благодаря технической возможности смещения фермы крана относительно своей оси скорость укладки в "кривых" участках увеличивается на 30%. Кроме того, такая технология позволяет исключить ручной труд и повысить безопасность на производстве.

"МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок, развития транспортных услуг", - заключили в пресс-службе.