Более 50 причалов и 120 км набережных реконструируют в Москве за три года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 120 км набережных Москвы-реки и более 50 причалов реконструируют в ближайшие 3 года. Об этом сообщил в понедельник заместитель мэра столицы, глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

"Очень интересную работу мы будем проводить по реконструкции набережной Москвы-реки, это более 120 км и более 50 точек причала. Это фактически связано с редевелопментом промышленных зон. Большой проект, разбитый на многие фазы, будет в ближайшие три года реализовываться по требованию руководителя города, правительства Москвы, на это выделены необходимые средства, мы занимаемся проектированием, согласованием и так далее", - сказал Бочкарев в интервью телеканалу РБК.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в 2021 году планируется провести комплексное благоустройство набережных острова Балчуг - Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатской, Фалеевского и Раушского переулков. Продолжатся работы по благоустройству и вблизи Киевского вокзала.

Также в планах на этот год провести благоустройство двух территорий в пойме притока Яузы - реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусорского). Планируется создать вело-пешеходные маршруты, экотропу, настилы и смотровые площадки, детские и спортивные зоны.