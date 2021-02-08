В Москве на Бутырской улице построят здание картинной галереи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Здание картинной галереи, правообладателем земельного участка под которую выступает Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко, построят на Бутырской улице на севере Москвы. Об этом сообщается в понедельник на информационном портале мэра столицы.

"Здание картинной галереи будет расположено по адресу: Бутырская улица, владение 1. Решение об изменении в правилах землепользования и застройки приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы. Сейчас на участке 0,18 га расположено неиспользуемое здание площадью около 1,2 тыс. кв. м. Его планируется демонтировать", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Проектно-изыскательные работы будут осуществляться в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Она предусматривает строительство и реконструкцию 21 объекта культуры в течение ближайших трех лет. Среди них - два театра, четыре музея, две библиотеки, три культурно-досуговых учреждения, три памятника и три объекта культурного наследия.

Так, после реставрации откроется здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, а также кинотеатр "Ударник", павильоны "Кролиководство" и "Главтабак" на ВДНХ. А в Московском зоопарке начнет работу павильон "Ластоногие".