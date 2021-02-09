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Облачная погода, снег, гололедица и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве 9 февраля

Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица и до минус 14 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 12-14 градусов мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов мороза. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов.

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