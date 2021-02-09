Соцработники в Москве оказали более 60 тыс. услуг пациентам с COVID-19 из групп риска

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. В Москве социальные работники оказали более 60 тыс. услуг заразившимся коронавирусом жителям из групп риска. Об этом говорится во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В группы риска входят, в частности, москвичи старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, беременные. "Горожане могут оформить заявку на услугу, а затем каждое входящее обращение проходит автоматическую проверку на наличие у заявителя подтвержденного диагноза, - заявил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, чьи слова приводятся в сообщении. - Если коронавирус подтвержден, заказ выполняют те социальные помощники, у которых есть антитела после вакцинации или перенесенного заболевания".

Город также продолжает помогать соблюдающим домашний режим жителям из групп риска. Заявку на получение услуг можно оставить, обратившись на горячую линию комплекса соцразвития столицы по телефону +7 (495) 870-45-09.

Сотрудники, выполняя заказ, оставляют его возле входной двери или на ее ручке, после чего звонят и отходят на расстояние 1,5-2 м. "Большинство тех, кто обращался за помощью, довольны качеством услуг, - говорится в сообщении. - Многие из них звонят на горячую линию, чтобы поблагодарить".