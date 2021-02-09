В юбилейном краудсорсинг-проекте правительства Москвы приняли участие 12 тыс. человек

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. На краудсорсинговой платформе правительства Москвы завершился проект "Город идей", сообщается на официальном сайте мэра столицы. В юбилейном (30-м) проекте участвовали 12 тыс. жителей города.

Всего прислано свыше 600 идей по развитию краудсорсинговой платформы Москвы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в публикации. Ресурс действует в 2014 году, и за этот период реализовано 2,5 тыс. поданных через него предложений москвичей, отметила она. "Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей", - уточнила Сергунина.

На платформе "Город идей" зарегистрировались более 240 тыс. пользователей, свыше 50 тыс. из них - в прошлом году. В ходе проекта жители города рассказали, как познакомились с краудсорсинг-проектами московского правительства, обсудили алгоритмы проведения проектов и максимально удобные каналы информирования о них, а также способы привлечения участников.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко добавил, что платформа развивается, модернизируется ее функционал, добавляются новые разделы. Как сделать ее еще удобнее, решали сами пользователи в начале этого года в ходе 30-го краудсорсинг-проекта "Город идей", по итогам которого отобрана и взята в реализацию 121 идея. Больше всего предложений поступило по направлению "Интерфейс и новый функционал".