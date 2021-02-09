В Москве более 13 тыс. человек стали донорами плазмы с антителами к COVID-19 за 10 месяцев

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. выздоровевших после COVID-19 жителей Москвы сдали плазму для лечения заболевания в январе, а всего уже более 13 тыс. человек в столице стали донорами плазмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В прошлом месяце более 3 тыс. человек сдали плазму после перенесенной коронавирусной инфекции - это меньше, чем мы наблюдали в декабре или ноябре 2020 года, ведь январские праздники всегда вносят свои коррективы. Но мы не устаем благодарить каждого пришедшего, кто нашел время и посетил пункт сдачи плазмы. Вы помогаете многим больным справиться с инфекцией и ее тяжелыми последствиями. Всего начиная с апреля 2020 года более 13 тыс. неравнодушных людей стали донорами плазмы", - приводятся слова главного внештатного специалиста трансфузиолога Москвы, ведущего научного сотрудника отдела биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Андрея Буланова.

Плазма с антителами к коронавирусной инфекции применяется для лечения заболевших пациентов в среднем и тяжелом состоянии, находящихся в стационарах. Метод является одним из составляющих комплексной терапии. Переливание плазмы назначается лечащим врачом в зависимости от клинической картины. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей. Для доноров плазмы после перенесенной коронавирусной инфекции работает горячая линия +7 (495) 870-45-16", - напомнили в пресс-службе.