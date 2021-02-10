{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, снег, гололедица и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве 10 февраля

Ночью температура может опуститься до минус 18 градусов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 18 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 10 - минус 15 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 21 градус.

Теги
Россия
Синоптики предупредили о самом продолжительном с 2018 года снегопаде в Москве
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад начнется 11 февраля и может продлиться до 14 февраля
Читать полностью