МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мемориальные доски пяти героям Советского Союза, в том числе летчику-космонавту Алексею Леонову, установят в Москве в 2021 году, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году в Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза. Речь идет о Николае Челнокове, Алексее Леонове, Владимире Касатонове, Федоре Акулишнине и Иване Злыденном", - говорится в сообщении. Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где жили или работали герои Советского Союза, приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Мемориальная доска дважды герою Советского Союза генерал-майору авиации и летчику-космонавту Алексею Леонову появится на фасаде дома 7 по улице Маши Порываевой. Мемориальную доску дважды герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову установят по адресу: улица Новопесчаная, дом 19, корпус 3. Мемориальная доска на доме 31/13 в переулке Сивцев Вражек напомнит, что там жил герой Советского Союза адмирал флота Владимир Касатонов. Память героя Советского Союза участника Великой Отечественной войны Ивана Злыденного увековечит мемориальная доска на фасаде дома 90 на Ленинском проспекте. По адресу улица Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1 откроют мемориальную доску в честь героя Советского Союза гвардии капитана Федора Акулишнина.

"Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять - семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города", - рассказала Сергунина.

Также в этом году увековечат память известных деятелей искусства и государственных деятелей. В частности, планируется установить мемориальные доски народному артисту СССР Юрию Никулину, советскому композитору Аркадию Островскому, министру газовой промышленности СССР Василию Динкову, говорится в сообщении.