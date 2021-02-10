Признания в любви покажут на медиафасаде павильона МЦД в центре Москвы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Виртуальные валентинки покажут в День Святого Валентина на внешнем экране павильона Московских центральных диаметров (МЦД), расположенном у Киевского вокзала в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"14 февраля самая большая в столице валентинка появится на внешнем 26-метровом экране павильона МЦД. Мы собирали поздравления от пассажиров в соцсетях диаметров с 6 по 9 февраля. Вы присылали признания в любви вторым половинкам и даже домашним животным. Всех их мы объединим в видео", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, 13 и 14 февраля в павильоне МЦД будет работать специальная зона, где посетители с помощью предоставленных материалов смогут самостоятельно сделать валентинки.