Проект реставрации Петровского фонтана у Большого театра запланировали на 2022 год

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Разработка проекта реставрации Петровского фонтана у Большого театра в Москве, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, запланирована на 2022 год. Один из старейших фонтанов столицы внесен в план по сохранению объектов культурного наследия, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня фонтан находится в неудовлетворительном состоянии. Чугунные элементы подверглись коррозии, на бронзовых - присутствуют потеки солей меди, поверхности загрязнены. Именно поэтому было принято решение внести фонтан в план по сохранению объектов культурного наследия. Разработка проекта реставрации запланирована на 2022 год", - приводятся в сообщениислова главы департамента Алексея Емельянова.

С трех сторон в постаменте устроены арочные ниши, в одной из которых расположен вход в техническое помещение, а в западной и восточной части фонтана установлены полукруглые металлические чаши-консоли с маскаронами-водометами (вода в них поступает из основной чаши фонтана). В северной части постамента размещены две симметричные каменные лестницы на верхнюю обходную площадку с металлической оградой, украшенной геометрическим рисунком.

В сообщении говорится , что это один из пяти водоразборных фонтанов, устроенных в 1826-1835 годах при реконструкции Мытищинского водопровода. Он называется Петровским (Петровская площадь - это прежнее название Театральной площади), или фонтаном Витали (по фамилии скульптора). В 1828 году было решено художественно оформить водозаборные фонтаны. Для этого пригласили скульптора Джованни (Ивана) Витали. Работы по архитектурно-художественному оформлению фонтанов завершились в 1835 году. Свой парадный вид приобрел, в том числе и Петровский фонтан.

"Основную чашу поместили на постамент, а верхнюю чашу расположили на колонне, которую поддерживают четыре бронзовых амура. Эти фигурки олицетворяют все грани театрального искусства: трагедию, комедию, поэзию и музыку. Таким образом, фонтан стал дополнительным украшением территории у Большого театра. Однако, приобретя художественное оформление, он не лишился своей функциональности. Остался удобным и для набора воды. К тому же от него по трубам сделали водоотводы к ближайшим зданиям. Ежедневно фонтан поставлял жителям столицы примерно 17 тыс. ведер воды", - отметил Емельянов.

В последний раз комплексную реставрацию сооружения проводили в 1995 году.