ЦОДД призвал водителей в Москве быть предельно осторожными на дороге в снегопад

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Жителей Москвы просят тщательнее планировать свои маршруты из-за сильного снегопада, который ожидается в столице 11-14 февраля. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Снегопад, по прогнозам Гидрометцентра, начнется во второй половине дня 11 февраля и продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 мм осадков. Гололедица и накат на дороге, а также ухудшение видимости и налипание снега могут привести к росту числа ДТП, а также ухудшить дорожно-транспортную ситуацию", - сообщили в пресс-службе.

Так, в будние дни возможны заторы в центре города, на мостах и эстакадах, в местах уменьшения количества полос или проведения ремонтных работ. На загруженность дорог окажет влияние и постоянный рост числа автомобилей на дороге: во вторник, 9 февраля, в городе передвигалось 2,95 млн машин, что на 40 тыс. больше, чем неделей ранее.

"ЦОДД напоминает водителям, что во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и помнить о более длинном тормозном пути", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ЦОДД просит жителей столицы тщательнее планировать свои маршруты, используя различные виды транспорта, особенно в пиковые часы. "Это позволит избежать серьезных заторов на дороге, позволит жителям не терять время в пробках, а коммунальной технике - быстрее ликвидировать последствия снегопада", - заключили в пресс-службе.