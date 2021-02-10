Около 200 врачей подключились к московскому сервису искусственного интеллекта

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сервис автоматического анализа рентгенологических исследований запустили в Москве, к нему присоединились уже порядка 200 врачей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"К московскому сервису искусственного интеллекта уже подключились порядка 200 российских врачей", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Москва запустила на базе единой цифровой платформы здравоохранения специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований: hub.tele-med.ai.

Теперь врачи из любого региона России могут обработать лучевые исследования с помощью технологий искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в столичных медучреждениях, а при необходимости - получить комментарии московских экспертов по результатам анализа.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что анализ данных занимает в большинстве случаев 1-2 минуты, максимум 15 минут. Инструменты работают в формате подсказок для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех. Работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медицинских организаций.