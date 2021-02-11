Облачная погода, снег и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве 11 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 15 - минус 10 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.