Финансовая поддержка резидентов технопарков Москвы в 2020 году выросла почти вдвое

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки резидентов столичных технопарков в 2020 году вырос до 266 млн рублей, что практически вдвое выше, чем годом ранее, сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году объем финансовой поддержки резидентов технопарков вырос практически вдвое. Общая сумма одобренных субсидий составила 266 млн рублей", - сказала вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Сейчас в Москве открыто 37 технопарков, и еще пять находится в процессе создания. Во всех столичных технопарках размещается свыше 2 тыс. компаний, в них работают больше 67 тыс. человек.

"Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку правительства Москвы в виде субсидий и грантов", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Например, специальная субсидия позволяет компенсировать до 10 млн рублей расходов на выплату кредитных процентов, лизинг или приобретение оборудования, а также выплату процентов по кредиту на развитие деятельности. За 2020 год правительство Москвы одобрило 51 заявку на этот вид выплат общей суммой более 104 млн рублей. Как представители малого и среднего бизнеса резиденты технопарков могут возместить часть затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение своей продукции, участие в выставках и экспортную деятельность. В прошлом году одобрено 78 таких заявок на общую сумму 162 млн рублей.

Помимо финансовой поддержки, резиденты технопарков могут получить от города помощь в тестировании инноваций. Для этого запущена программа пилотного тестирования, которая позволяет опробовать свои разработки на государственных и коммерческих предприятиях, к проекту уже присоединилось 108 площадок.