В Москве начали тестировать искусственный интеллект для анализа эндоскопических данных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Москве начали тестировать применение компьютерного зрения для анализа эндоскопических исследований, проект реализуется на базе городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, благодаря мощной инфраструктурной базе - единой цифровой платформе здравоохранения - для анализа эндоскопических исследований стартовал эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Эксперимент проводят на базе клинической больницы имени С.П. Боткина. Ракова добавила, что нейронная сеть выполнит роль цифрового помощника врача-эндоскописта, подсвечивая проблемные участки, на которые врачу нужно обратить внимание, во время тестирования медики оценят возможности и функционал сервиса. Новый инструмент должен помочь улучшить качество и доступность эндоскопической диагностики, а также сократить время на выполнение исследования, отметила заместителя мэра.

Алгоритмы искусственного интеллекта учатся на тысячах обезличенных фото- и видеоизображений. Система изучает изображение, которое получено с помощью эндоскопа, и в режиме реального времени выделяет патологию, акцентируя на ней внимание медика.

Врач принимает окончательное решение о наличии или отсутствии патологического процесса и тактике лечения. Если медик не согласен с каким-то из предположений цифрового помощника, то доктор делает свое заключение. Задачей ИИ является облегчение работы врача и привлечение его внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за потока исследований или человеческого фактора.

Эндоскопическое отделение Боткинской больницы - одно из мощнейших подразделений плановой и неотложной эндоскопической помощи в стране, оснащенное современным оборудованием. Исследования проводят с использованием видеосистем, которые фиксируют изображение и дают возможность обследовать слизистую оболочку. Это позволяет диагностировать патологические изменения на самой ранней стадии развития болезни. Каждый год в отделении выполняется более 22 тыс. оперативных и диагностических эндоскопических вмешательств.