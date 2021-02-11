В московском форуме кадетского образования примут участие около 1,5 тыс. школьников

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Городской форум кадетского образования "Честь имею служить Отчизне" пройдет в Москве 5 марта. В нем примут участие порядка 1,5 тыс. школьников, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве 5 марта пройдет VII городской форум кадетского образования "Честь имею служить Отчизне". Форум станет первым масштабным событием в жизни юных кадет-семиклассников. Мероприятие пройдет на открытом катке "Южный полюс" спортивного комплекса "Лужники". Участие в нем примут 1,5 тыс. учащихся седьмых кадетских классов московских школ", - сказал собеседник агентства.

Почетными гостями станут ветераны, депутаты Московской городской думы, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций, известные спортсмены, деятели культуры. Также в рамках форума состоится праздничный концерт.

"Проведение кадетского форума "Честь имею служить Отчизне" - большая честь для нашего центра. Впервые за всю свою историю он состоится не в Государственном Кремлевском дворце, а на открытом воздухе. Это отличная возможность для детей со схожими интересами и приоритетами познакомиться, пообщаться, вместе провести время и просто покататься на коньках", - рассказал директор московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Кадетский форум "Честь имею служить Отчизне" проходит в рамках проекта "Кадетский класс в московской школе", оператором которого является Московский центр "Патриот.Спорт". Проект стартовал в 2014 году. Сейчас в столичных школах обучаются 25 тыс. кадет, а участниками проекта стали уже 249 образовательных организаций города.

Помимо общеобразовательных предметов, кадеты изучают специальные дисциплины: "Основы навигации", "Дипломатический этикет", "Защита населения и объектов от ЧС" и т. д. Занятия для них проводят представители профильных министерств и ведомств.