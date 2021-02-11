Прокуратура Москвы предупредила о возможном росте дистанционных мошенничеств

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы в преддверии праздников предупредила о возможном росте дистанционных мошенничеств и посоветовала для покупок в интернете завести отдельную карту.

"В преддверии Дня всех влюбленных 14 февраля, 23 февраля, 8 марта резко возрастает количество покупок в интернете, чем могут воспользоваться мошенники. Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие уловки", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе прокуратуры.

Как правило, такие письма содержат ссылки или вложенные файлы, переход по которым может повлечь автоматическую установку на компьютер или мобильный телефон вредоносных программ или перенаправить на мошеннический сайт.

"Цель мошенников - получить данные банковской карты (номер, трехзначный код на обратной стороне) или пароль подтверждения операции из СМС. В итоге человек может лишиться всех денег на банковской карте", - пояснили в ведомстве.

В связи с этим в прокуратуре советуют для покупок в интернете завести отдельную карту и держать на ней только ту сумму, которую планируется потратить на покупки, никогда и ни под каким предлогом не сообщать никому персональные данные своей банковской карты. Также в прокуратуре рекомендуют совершать покупки только на проверенных ресурсах. В прокуратуре напомнили, что за хищение денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее прокурор Москвы Денис Попов сообщил в интервью ТАСС, что в 2020 году в столице было зарегистрировано более 54 тыс. случаев хищений, совершенных путем использования мобильной связи, сети Интернет, неправомерного списания денежных средств с банковского счета, в том числе с использованием "мобильного банка", а также расчетных банковских карт, социальных сетей, интернет-мессенджеров, электронных платежных систем. По сравнению с 2019 годом их число выросло более чем в два раза.