Собянин попросил москвичей быть крайне внимательными и осторожными во время снегопадов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть максимально внимательными и осторожными во время мощного снегопада, который ожидается в столице в ближайшее время.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что мощный снегопад в Москве начнется во второй половине дня в четверг и продлится до 13-14 февраля.

"По прогнозу, Москву ожидают сильные снегопады. На реагирование будут выведены все службы комплекса городского хозяйства. Особое внимание - уборке подходов к станциям, остановкам, социальным и торговым объектам. И прошу москвичей: будьте максимально внимательны и осторожны", - написал мэр в четверг на своей официальной странице в сети "ВКонтакте".

Также в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили ТАСС, что в столице создан оперативный штаб по координации работы городских служб в период снегопада и сильных морозов, его возглавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В соответствии с прогнозом погоды в ближайшие часы в столице ожидается снегопад, который продлится до понедельника. Он будет сопровождаться метелью, снежными заносами на дорогах, гололедицей, усилением ветра с порывами до 15-20 м/с, температурой воздуха -15 градусов с понижением в понедельник до минус 23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега - 25-35 см", - уточнили в пресс-службе.

К снегопаду готовы

По словам Бирюкова, городские службы переведены в режим повышенной готовности. После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега. На опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

"Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что в столице сохраняются низкие температуры, поэтому под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения города. "На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - отметил Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

Также в связи со снегопадом заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.