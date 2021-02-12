На портале "Узнай Москву" появился маршрут по столице в честь Дня святого Валентина

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Онлайн-маршрут ко Дню святого Валентина запустили на портале "Узнай Москву". Его подготовили совместно с проектом "Чтец" компании "ЛитРес", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "ЛитРес".

"Четырнадцатого февраля отмечается главный праздник всех влюбленных - День святого Валентина. Портал "Узнай Москву" совместно с проектом "Чтец" компании "ЛитРес" подготовили специальный маршрут по литературной Москве. Жителям и гостям столицы предлагается совершить прогулку по местам, связанным с жизнью русских писателей и поэтов, и прочитать строки из их переписки с близкими. Пользователям рекомендуют отправиться на экскурсию в сопровождении аудиогида", - сказал собеседник агентства.

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла, маршрут включает 11 пунктов, расположенных в центре столицы.

"Это дома и усадьбы, в которых часто бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Лев Толстой, Николай Огарев и другие писатели. В мобильном приложении "Узнай Москву" экскурсию можно также найти в аудиоформате. Запись воспроизводится в фоновом режиме, что позволяет одновременно с прослушиванием изучать объект или делать фотографии", - сказал Шакрыл.

Маршрут начинается в Петроверигском переулке у Городской усадьбы Боткиных. Сейчас здесь располагается Российское военно-историческое общество. Главное здание усадьбы построили в конце XVII - XVIII вв. В его подвальной части сохранились старинные своды каменных палат, на месте которых появился дом. Им в разное время владели директор Московского университета Иван Петрович Тургенев и купец Петр Боткин, при котором дом превратился в один из центров культурной и общественной жизни Москвы. В нем часто бывали Александр Герцен, Лев Толстой, Афанасий Фет, Николай Огарев. Последний написал романтическое письмо, в котором просил прощения у невесты.

О портале

Портал "Узнай Москву" - это совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки Москвы. Интерактивный городской онлайн-гид предлагает пользователям около 150 маршрутов и 78 квестов. На портале также представлены фотографии и описания более 2 тысяч зданий, свыше 660 памятников и 326 музеев.