Движение на Мичуринском проспекте в Москве восстановлено после ДТП

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение на Мичуринском проспекте восстановлено после аварии с участием такси. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Мичуринском проспекте в районе дома 74 водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. Движение было затруднено на протяжении 1 км.

По данным пресс-службы департамента транспорта, такси двигалось по Мичуринскому проспекту в направлении МКАД в первой полосе движения. Водитель не учел погодных условий и скоростной режим, не справился с управлением и наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавший доставлен в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".