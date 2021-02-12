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Пробки в 10 баллов продержались вечером в Москве почти три часа

В настоящий момент загруженность дорог оценивается в 9 баллов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение в Москве осложнено из-за гололедицы и продолжительного снегопада, пробки на дорогах достигли вечером 12 февраля максимальных 10 баллов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", высокая загруженность сохранялась с 16:49 мск почти три часа.

Транспорт по-прежнему двигается медленнее из-за снежных заносов и гололедицы. Загруженность дорог оценивается в 9 баллов.

Как уточняется в телеграм-канале столичного департамента транспорта, весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работают штатно. Так, для пассажиров работают дополнительные 180 единиц наземного транспорта.

Ранее в пресс-службе компании "Аэроэкспресс" сказали ТАСС, что работают в штатном режиме. Непогода не повлияла на график движения поездов на Московской железной дороге.

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