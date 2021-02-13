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Пробки в Москве утром в субботу достигли девяти баллов из-за снегопада

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", основные затруднения в движении автомобилей наблюдаются на МКАД, местами также на Третьем транспортном кольце, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Уровень загруженности автомобильных дорог Москвы к 06:00 мск в субботу достиг девяти из возможных десяти баллов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Пробки сохраняются на фоне снегопада и гололедицы в столице.

По данным сервиса, основные затруднения наблюдаются на МКАД, местами также на Третьем транспортном кольце, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Вечером в пятницу пробки на дорогах достигли максимальных десяти баллов, такая загруженность сохранялась почти три часа.

Движение в сторону центра по Калужскому шоссе и съезд на МКАД перекрыты, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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Россия
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