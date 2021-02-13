В Москве планируют достроить 25 жилых и нежилых долгостроев в 2021 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Из перечня долгостроев Москвы в этом году планируется исключить 25 объектов жилой и нежилой недвижимости. Так, до конца этого года будут достроены корпуса проблемного ЖК "Марушкино", сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"В 2021 году планируется исключить из перечня долгостроев 25 объектов [жилой и нежилой недвижимости]", - сказал Бочкарев.

Как уточнили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, один из знаковых таких объектов - ЖК "Марушкино, расположенный в одноименном сельском поселении. Строительство данного объекта не ведется с 2013 года, фактическое начало строительства - 2006 год.

"В 2018 году мэром принято решение о достройке данного жилкомплекса за счет города силами компании АО "Мосотделстрой". На сегодня завершены работы по проектированию и получено положительное заключение экспертизы проектной документации, ведутся работы по оформлению разрешения на строительство. Приступить к работам на объекте планируется в первом квартале 2021 года, завершение строительства, согласно дорожной карте, намечено на четвертый квартал 2021 года", - заключил заммэра.