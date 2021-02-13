В Москве планируется полностью достроить ТПУ "Аминьевское шоссе" в 2024 году

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Транспортно-пересадочный узел "Аминьевское шоссе" планируется достроить и ввести в эксплуатацию на востоке Москвы в 2024 году. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Транспортно-пересадочный узел "Аминьевское шоссе" станет западными воротами города, в состав его технологической части войдут станция Большой кольцевой линии "Аминьевская", одноименная станция будущего МЦД-4, которую откроем в этом году, а также отстойно-разворотная площадка для городских маршрутов и пешеходные переходы через Матвеевскую улицу и проспект Генерала Дорохова. Ввести в эксплуатацию эту часть ТПУ планируется до 2023 года, реализовать коммерческую часть узла планируется в 2024 году", - сообщили сказал Бочкарев.

Он уточнил, что в состав коммерческой части ТПУ войдет многофункциональный торгово-деловой комплекс с подземной автостоянкой. Перспективный пассажиропоток транспортно-пересадочного узла в целом - около 90 тыс. человек в сутки.

По его словам, реализация проекта ТПУ "Аминьевское шоссе" позволит создать новые рабочие места в районе Очаково-Матвеевское и снизить количество дефицитных услуг в районе путем создания многофункционального комплекса.

Электродепо "Аминьевское"

"Для обслуживания Большой кольцевой линии необходимо три депо: "Нижегородское", его готовность уже составляет более 40%; существующее депо "Замоскворецкое", мы продолжаем интеграцию [его] тоннелей с БКЛ; а также "Аминьевское", приступаем к строительству", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что для будущего депо "Аминьевское" ведутся работы по освобождению и подготовке территории. Так, на территории свыше 15 га построят 40 зданий, в том числе отстойно-ремонтный корпус на 30 канав с мастерскими и камерой мойки для подвижного состава.

"Построенные и реконструированные за прошедшие годы депо дали около 6,8 тыс. рабочих мест, а это порядка 530 млн рублей ежегодных налоговых поступлений. К 2025 году в различных депо планируется создать еще 7 тыс. рабочих мест, что увеличит объем налогов на еще примерно 700 млн рублей", - отметил заммэра.