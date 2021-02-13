Улицы и переулки в центре Москвы могут перекрыть для вывоза снега в ночь на 14 февраля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ряд переулков и улиц в центре Москвы могут перекрыть на непродолжительное время для оперативного вывоза снега в ночь на 14 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В сообщении говорится, что в ночь на 14 февраля возможны непродолжительные перекрытия движения в Хилковом переулке, Большом и Малом Толмачевских переулках, Малом Афанасьевском переулке, Дурасовском переулке, 1-м Зачатьевском переулке, Малом Каретном переулке, 1-м Котельническом переулке, Крапивенском переулке, Крестовоздвиженском переулке, Курсовом переулке, Лиховом переулке, Медвежьем переулке, Петровском переулке, Малом Путинковском переулке, Рахмановском переулке, Скарятинском переулке, Скатертном переулке, на улице Большая Дмитровка.

"Приносим извинения за возможные неудобства. Просим горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб", - заключается в публикации.