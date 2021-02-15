Электрички на Горьковском направлении МЖД задерживаются из-за инцидента с пассажиром

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Электропоезда на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пассажиром, который переходил пути в неположенном месте и был травмирован поездом. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

ЧП произошло в понедельник в 06:04 на станции Железнодорожная. "По предварительной информации, человек переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущим поездом. Поезд продолжил движение после оказания пострадавшему медицинской помощи. В результате в пути были задержаны некоторые пригородные электрички", - отметили в пресс-службе.

Принимаются меры, чтобы ввести поезда в график. "Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе МЖД.