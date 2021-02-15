Музей Победы откроет 23 февраля выставку "Моторы войны"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Музей Победы представит в День защитника Отечества 23 февраля обновленную выставку "Моторы войны". Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты и кадеты смогут посетить ее бесплатно в этот день, сообщает пресс-служба музея.

"23 февраля Музей Победы откроет выставку "Моторы войны". В честь Дня защитника Отечества вход на нее для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также курсантов военных учебных заведений и кадетов в течение всего дня будет бесплатным. Для этого нужно предъявить соответствующее удостоверение в кассе Музея Победы", - говорится в сообщении.

Также пройдет бесплатная экскурсия по экспозиции. Гиды расскажут о советских машинах, а также о технике союзников и трофейных автомобилях. Посетители увидят среди прочего ГАЗ-64, который прозвали "козленком", тягач Т-20 "Комсомолец", бронетранспортер М3 "Скаут" и другие раритеты.

Обновленная экспозиция откроется после почти годового перерыва. В музее поясняют, что за прошедшие месяцы здесь был проведен ремонт музейного пространства и редизайн самой выставки. Значительная часть раритетных автомобилей была отреставрирована - в первую очередь те, которые сохранились в единичных экземплярах.

"К тому же появились QR-коды, используя которые, гости смогут познакомиться с историей создания и применения каждого экспоната, а мультимедийные системы "оживят" уникальную технику благодаря кадрам архивной кинохроники", - поясняют в пресс-службе.