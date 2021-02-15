Москвичи смогут увидеть генплан реконструкции Москвы 1935 года в "Доме на Брестской"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Планы сталинских высоток и здания Совета труда и обороны, а также генеральный план реконструкции Москвы 1935 года представят на выставке "Архитектура перемен", которая откроется 17 февраля в "Доме на Брестской" в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Посетители выставки "Архитектура перемен" смогут познакомиться с генпланом реконструкции Москвы 1935 года, со зданием Совета труда и обороны, где позже располагался генплан, а ныне заседает Государственная дума, с планом ВДНХ (ВСХВ), схемами реконструкции улицы Горького, канала им. Москвы, метрополитена в целом и первых станций метро в отдельности", - приводятся слова руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он добавил, что для экспозиции был выбран период, сыгравший важную роль в преобразовании архитектурного облика города, когда застройка Москвы осуществлялась под влиянием разных архитектурных стилей: конструктивизма, рационализма, ар-деко и сталинского стиля. На выставке будут экспонироваться уникальные издания по архитектурной тематике из собрания Центральной научно-технической библиотеки ГБУ "Мосстройинформ".

В сообщении отмечается, что в день открытия в 17:00 состоится лекция "Неосуществленные проекты Москвы 1930-1950-х годов", которую прочитает Денис Ромодин, краевед, научный сотрудник Музея Москвы, один из разработчиков концепции архитектурных экскурсий по городам России. В четверг, 18 февраля, пройдет онлайн-лекция "Московский метрополитен 1930-1950-х годов как феномен архитектуры экстремальных сред".

В четверг, 25 февраля, с онлайн-лекцией "Москва 1920-х годов: новая точка отсчета" выступит ведущий экскурсовод проекта "Моспромарт" Ирина Вишнякова. Она же 2 марта проведет онлайн-лекцию "Москва в 1930-х годах: от прошлого к будущему". Заключительным мероприятием деловой программы станет "живая" лекция кандидата искусствоведения и историка архитектуры, главного хранителе Музея архитектуры имени А. В. Щусева Марии Костюк, которая расскажет о знаменитом советском архитекторе Борисе Иофане.