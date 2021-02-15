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Движение поездов по Московскому центральному кольцу восстановлено

Ранее интервал движения был увеличен из-за проведения следственных мероприятий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), которое ранее осуществлялось с увеличенным интервалом, восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники стабилизировали движение на Московском центральном кольце, нарушенное ранее из-за проведения следственных мероприятий правоохранительными органами на станции Верхние Котлы. В настоящее время поезда курсируют с интервалом, соответствующим дневному времени в 8 минут", - сказали в пресс-службе.

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