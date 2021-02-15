Московское метро получило зеленый знак Safe Travels Discover Moscow

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Зеленые стикеры Safe Travels Discover Moscow Всемирного совета по туризму и путешествиям появятся в столичной подземке. Это свидетельствует о соответствии московского метрополитена санитарным нормам, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мосметро получило зеленый знак Safe Travels Discover Moscow Всемирного совета по туризму и путешествиям! В Москве эта программа реализуется при поддержке Мостуризма", - говорится в публикации.

Теперь на ряде центральных станций подземки появятся зеленые стикеры. "Это значит, что столичное метро абсолютно безопасно и соответствует всем санитарным нормам. <...> Это особенно важно иностранным туристам, которые постепенно вновь возвращаются в столицу", - говорится в публикации.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, чьи слова приводятся в публикации, московское метро следует всем действующим в городе санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения.

"Речь идет о комплексе мер, включая социальную дистанцию, мониторинг состояния здоровья сотрудников, регулярную дезинфекцию, необходимость ношения средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. Безопасность пассажиров - главный приоритет московского транспорта, и в этом вопросе мы придерживаемся высочайших стандартов", - сказал он.