Более 2,1 тонны продуктов доставили волонтеры акции #МыВместе в Москве с начала года

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Волонтеры Москвы, участвующие в акции #МыВместе, доставили более 2,1 тонны продуктов горожанам старшего поколения, которые находятся на самоизоляции из-за пандемии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер".

"С начала года добровольцы доставили москвичам старшего поколения свыше 2,1 тонны продуктов и более 1 700 упаковок лекарств. В этом году волонтеры акции #МыВместе продолжили помогать горожанам, соблюдающим домашний режим. Начиная с 2 января они развозили продукты питания и медикаменты, поздравляли с праздниками москвичей и медицинских работников. Всего с начала года волонтеры выполнили около четырех тысяч заявок", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в январе и феврале добровольцы доставили порядка 1 070 кг овощей, 630 кг фруктов, свыше 466 кг мяса и рыбы, а также больше 433 упаковок сладостей к чаю - печенья, конфет, тортов и пирожных.

"Волонтеры 289 раз посетили медицинские учреждения для получения рецептов на лекарства и привезли заявителям 1 735 упаковок лекарств. Кроме того, во время Крещенского сочельника участники акции приносили из храмов крещенскую воду всем желающим", - отметили в пресс-службе.

Акцию #МыВместе поддержали свыше 23 тыс. человек. Добровольцы выполнили более 46 тыс. заявок. Марафон взаимопомощи в столице начался в конце марта 2020 года. Летом, когда были сняты основные ограничения, акция была временно приостановлена. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе ее вновь возобновили 28 сентября.