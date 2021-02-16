Инфраструктуру по маршруту автобусов Вороново - Юдановка в ТиНАО создадут до конца года

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Создание инфраструктуры для запуска общественного транспорта по маршруту Вороново - Юдановка в поселении Вороновское в ТиНАО в Новой Москве планируется завершить до конца года. По линии маршрута установят 25 современных остановочных павильонов, протяженность участка составит около 11 км, сообщила во вторник пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы.

"Сейчас инфраструктура маршрутов практически не обустроена: покрытие пешеходных дорожек и проезжей части изношено, а в ряде мест тротуары отсутствуют совсем. Ширина проезжей части существующих дорог не соответствует предусмотренной для запуска общественного транспорта, поэтому обеспечить безопасное движение автобусов по ним невозможно. Проектируемый маршрут пройдет через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка и село Вороново в поселении Вороновское. В общей сложности им смогут воспользоваться порядка 15 тыс. человек, работы планируется завершить до конца года", - говорится в сообщении.

В ходе работ дороги будут расширены с 6 до 7,5 м и отремонтированы. Площадь новых участков проезжей части из асфальтобетона составит почти 22,8 тыс. кв. м, а отремонтированных - 87,5 тыс. кв. м. Вдоль дороги обустроят удобные тротуары площадью 16,4 тысячи кв. м. От проезжей части их отделят бордюрным камнем, протяженность которого составит 25,7 тыс. м.

"По линии маршрута установят 25 современных остановочных павильонов. Там можно будет укрыться от непогоды в ожидании автобуса, а заодно зарядить мобильный: в павильонах предусмотрены зарядная станция для гаджетов и Wi-Fi. Также по линии проектируемого маршрута будет установлено три светофора", - добавили в пресс-службе ведомства.