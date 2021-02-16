В Морозовской больнице в Москве открыли стационар для детей с онкозаболеваниями

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Дневной стационар на 20 коек для оказания специализированной помощи детям с онкологическими заболеваниями открыт в Морозовской детской больнице в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В феврале 2021 года в Морозовской детской больнице открыт дневной стационар для оказания специализированной онкологической помощи детям. Специалисты больницы обладают всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы оказать качественную и высокопрофессиональную помощь детям, у которых диагностировано онкозаболевание. Уже более 6 лет здесь работает городской Центр детской гематологии и онкологии, и дневной стационар на 20 коек создан на базе этого Центра", - приводятся в сообщении слова замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саиды Гаджиевой.

Помимо дневного стационара на базе Московского международного онкологического центра по адресу: ул. Дурова 26, стр. 4, работает филиал отделения детской онкопомощи с возможностью проведения лучевой терапии детям со злокачественными новообразованиями.

"В рамках частно-государственного партнерства с Европейским медицинским центром осуществляется непрерывный цикл лучевой терапии для детей, жителей города Москвы, со злокачественными новообразованиями. В филиале - отделении детской онкологии функционируют 10 онкологических коек для осуществления непрерывного цикла лучевой терапии с возможностью проведения полихимиотерапииипараллельно с лучевой терапией, а также проведения всего комплекса сопроводительной терапии, включая трансфузиологическуюподдержку для детей со злокачественными новообразованиями", - цитирует пресс-служба слова главного детского онколога Москвы Ольгу Тиганову.

В прошлом году в Морозовской больнице был открыт Центр амбулаторной онкологической помощи. В нем проводится диагностика злокачественных новообразований любых локализаций и доброкачественных образований у детей и подростков, осуществляется диспансерное наблюдение пациентов, перенесших онкологические заболевания. Прием ведут врачи - детские онкологи с большим опытом работы в онкологическом стационаре. С момента открытия Центр амбулаторной онкологической помощи посетили более 2 тыс. пациентов, а лучевую терапию прошли 24 ребенка.